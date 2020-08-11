На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX

В ходе переделки купе NSX получило новые кузовные панели и аэродинамический обвес, имитирующий формы Ferrari. Спереди появился широкий воздухозаборник, изогнутая оптика и капот с вентиляционными отверстиями, по бокам – двери «крылья чайки». Наименее похожей на оригинал получилась корма, которую венчают две пары фонарей и спойлер в стиле duck tail. Неплохо сохранившийся интерьер Acura решили оставить почти нетронутым.
В описании указано, что пробег 28-летнего NSX составляет более 120 000 километров. Создатели просят за копию по крайней мере 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу. До окончания онлайн-аукциона остался один день.
Реплику на базе японского суперкара приводит в движение трехлитровый «атмосферник» V6 мощностью 274 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента. На разгон с места до первой «сотни» Acura 1992 года тратила 5,2 секунды, а до второй – 19,2 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.
Видео: Ron Santarsiero
Представленный в 2013 году LaFerrari стал первым гибридным гиперкаром итальянской марки. Среднемоторное купе получило 12-цилиндровый атмосферный двигатель 6.3, выдающий в паре с двумя электромоторами 963 лошадиных силы и более 900 Нм момента. До 100 километров в час автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет более 350 километров в час. За три года Ferrari собрала более 500 экземпляров гибрида. Через год после дебюта стоимость LaFerrari составляла порядка 1,2 миллиона евро.
В конце июля блогеры из Вьетнама показали на видео бюджетную копию Lamborghini Aventador SVJ с кузовом из картона. Базой для суперкара стал каркас, сваренный из стальных брусков. Шасси блогеры также изготовили сами из подручных деталей и металлолома.