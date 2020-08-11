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На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX

За копию просят минимум 110 000 долларов (восемь миллионов рублей)

Мария Евдокимова
На площадке eBay появилась реплика итальянского гиперкара Ferrari LaFerrari, которая представляет собой переделанную Acura NSX 1992 года выпуска. Копия, на создание которой было потрачено четыре года, даже получила собственное имя – Venenza.

В ходе переделки купе NSX получило новые кузовные панели и аэродинамический обвес, имитирующий формы Ferrari. Спереди появился широкий воздухозаборник, изогнутая оптика и капот с вентиляционными отверстиями, по бокам – двери «крылья чайки». Наименее похожей на оригинал получилась корма, которую венчают две пары фонарей и спойлер в стиле duck tail. Неплохо сохранившийся интерьер Acura решили оставить почти нетронутым.

В описании указано, что пробег 28-летнего NSX составляет более 120 000 километров. Создатели просят за копию по крайней мере 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу. До окончания онлайн-аукциона остался один день.

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Реплику на базе японского суперкара приводит в движение трехлитровый «атмосферник» V6 мощностью 274 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента. На разгон с места до первой «сотни» Acura 1992 года тратила 5,2 секунды, а до второй – 19,2 секунды. Максимальная скорость – 270 километров в час.

Видео: Ron Santarsiero

Представленный в 2013 году LaFerrari стал первым гибридным гиперкаром итальянской марки. Среднемоторное купе получило 12-цилиндровый атмосферный двигатель 6.3, выдающий в паре с двумя электромоторами 963 лошадиных силы и более 900 Нм момента. До 100 километров в час автомобиль разгоняется менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляет более 350 километров в час. За три года Ferrari собрала более 500 экземпляров гибрида. Через год после дебюта стоимость LaFerrari составляла порядка 1,2 миллиона евро.

В конце июля блогеры из Вьетнама показали на видео бюджетную копию Lamborghini Aventador SVJ с кузовом из картона. Базой для суперкара стал каркас, сваренный из стальных брусков. Шасси блогеры также изготовили сами из подручных деталей и металлолома.