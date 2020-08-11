На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX

В ходе переделки купе NSX получило новые кузовные панели и аэродинамический обвес, имитирующий формы Ferrari. Спереди появился широкий воздухозаборник, изогнутая оптика и капот с вентиляционными отверстиями, по бокам – двери «крылья чайки». Наименее похожей на оригинал получилась корма, которую венчают две пары фонарей и спойлер в стиле duck tail. Неплохо сохранившийся интерьер Acura решили оставить почти нетронутым.

В описании указано, что пробег 28-летнего NSX составляет более 120 000 километров. Создатели просят за копию по крайней мере 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу. До окончания онлайн-аукциона остался один день.