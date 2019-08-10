Мотор от Ferrari LaFerrari подорожал с 285 до 800 тысяч долларов

Негласное правило всех аукционов, основанное на здравом смысле, заключается в том, что если товар не удаётся пустить с молотка с первого раза, то его стартовая цена при последующих попытках явно должна быть ниже. Тем не менее, продавец из города Хайалиа в американском штате Флорида так не считает.
В 2017 году он выставил на интернет-аукцион eBay новенький мотор от гибрида Ferrari LaFerrari с пробегом всего 20 миль (32 километра) по цене 285 000 долларов. С учётом стоимости автомобиля это, пожалуй, вполне разумная цена, однако ни одного желающего приобрести итальянский двигатель V12 за долгое время так не нашлось.
Впрочем, продавца это не смутило и теперь он опубликовал новое объявление о продаже всё того же двигателя. Даже фотографию он оставил прежней. Казалось бы, при этом следовало бы скорректировать стоимость мотора в меньшую сторону, однако продавец поступил с точностью до наоборот и поднял её. Причём сразу втрое. Теперь 6,3-литровый V12 предлагается приобрести уже за 800 000 долларов (52,2 миллиона рублей). Продавец уверяет, что Ferrari больше не производит данную модель двигателя, что автоматически сделало уже выпущенные экземпляры ещё более ценными.