Мотор от Ferrari LaFerrari подорожал с 285 до 800 тысяч долларов

Негласное правило всех аукционов, основанное на здравом смысле, заключается в том, что если товар не удаётся пустить с молотка с первого раза, то его стартовая цена при последующих попытках явно должна быть ниже. Тем не менее, продавец из города Хайалиа в американском штате Флорида так не считает.

В 2017 году он выставил на интернет-аукцион eBay новенький мотор от гибрида Ferrari LaFerrari с пробегом всего 20 миль (32 километра) по цене 285 000 долларов. С учётом стоимости автомобиля это, пожалуй, вполне разумная цена, однако ни одного желающего приобрести итальянский двигатель V12 за долгое время так не нашлось.