Lamborghini Huracan вновь приняли на службу в итальянский аэропорт

Нынешний суперкар — уже шестой по счету. Теперь в качестве автомобиля сопровождения выбран Lamborghini Huracán LP 580-2 с задним приводом и 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. Мощность агрегата — 580 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента.

На взлетно-посадочной полосе «Уракану» вряд ли пригодится его динамика, но в случае чего купе разгонится до ста за 3,4 секунды. Максимальная скорость – 320 километров в час.