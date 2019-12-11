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13:30

Lamborghini Huracan вновь приняли на службу в итальянский аэропорт

Итальянская марка сотрудничает с администрацией аэропорта с 2013 года

Алексей Носаченко
Аэропорт имени Гульельмо Маркони в Болонье получил новую лидировочную машину. Отныне сопровождать самолеты на место стоянки или к гейтам будет Lamborghini Huracán, украшенный ливреей, разработанной сотрудниками центра стиля итальянской марки. Последний раз «Уракан» выезжал на ВВП летом этого года.

Lamborghini и администрация аэропорта имени Гульельмо Маркони сотрудничают с 2013 года, когда лидировочной машиной стал Lamborghini Aventador LP 700-4. Компания даже организовывала экспозиции в главном здании: там выставляли живые машины, продавали фирменные аксессуары и билеты в музей и на фабрику в коммуне Сант-Агата-Болоньезе, Италия.

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Нынешний суперкар — уже шестой по счету. Теперь в качестве автомобиля сопровождения выбран Lamborghini Huracán LP 580-2 с задним приводом и 5,2-литровым атмосферным двигателем V10. Мощность агрегата — 580 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента.

На взлетно-посадочной полосе «Уракану» вряд ли пригодится его динамика, но в случае чего купе разгонится до ста за 3,4 секунды. Максимальная скорость 320 километров в час.

Но все же чаще аэропорты обслуживают не суперкары, а обычные автомобили. Например, в зависимости от страны это может быть Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Amarok или Dacia Duster. А вот на авиашоу можно встретить те же «Ламбы».