На заводе Lamborghini занялись пчеловодством во имя экологии

Кроме того, в Lamborghini занимаются исследованием колоний одиночных пчёл, которые собирают пыльцу на расстоянии всего 200 метров от улья, а каждая самка заботится лишь о собственном потомстве — при помощи таких насекомых можно изучать конкретные районы и собирать более эффективные данные об окружающей среде. Для этого итальянцы сконструировали высокотехнологичный улей с видеокамерами снаружи и внутри, чтобы внимательно наблюдать за пчёлами. Всего на пасеке на территории завода живёт около 600 000 пчёл. Фирменные пасеки уже есть у Rolls-Royce, Bentley и Porsche.