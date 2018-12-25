Видео: Lamborghini Urus и LM002 отправились в праздничное путешествие по Италии

Отправной точкой маршрута стала штаб-квартира Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, откуда пара полноприводников отправилась к озеру Брайес. Через несколько дней, проехав по горным серпантинам и заснеженным дорогам, конвой из «Урусов» и LM002 вернулcя обратно в Сант-Агату.
Источник: AutoClassics
Первый кроссовер Lamborghini получил 4,0-литровый битурбо мотор V8, выдающий 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. LM002, напротив, оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 5,2 литра. Отдача агрегата составляет 426 сил и 500 Нм момента.