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16:03

Видео: Lamborghini Urus и LM002 отправились в праздничное путешествие по Италии

Полноприводники проехали от штаб-квартиры Lamborghini до озера Брайес

© Фото: autoclassics.com
Сайт AutoClassics опубликовал красивый ролик о рождественском путешествии по Италии. Главные роли в нем достались супер-кроссоверу Lamborghini Urus и его предку — внедорожнику LM002.
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Отправной точкой маршрута стала штаб-квартира Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, откуда пара полноприводников отправилась к озеру Брайес. Через несколько дней, проехав по горным серпантинам и заснеженным дорогам, конвой из «Урусов» и LM002 вернулcя обратно в Сант-Агату.

Источник: AutoClassics

Первый кроссовер Lamborghini получил 4,0-литровый битурбо мотор V8, выдающий 650 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. LM002, напротив, оснащен атмосферным двигателем V12 объемом 5,2 литра. Отдача агрегата составляет 426 сил и 500 Нм момента.

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