Lamborghini Murcielago приспособили для съемки автомобильных погонь

За основу камеракара взяли заниженную Murcielago с широкофюзеляжным обвесом Liberty Walk. Операторы выбрали итальянский суперкар в качестве основы из-за обтекаемой формы, небольшой высоты, динамики и черного цвета. Подобное сочетание гарантирует минимум отражений на окружающие объекты и позволяет вести параллельную съемку без склейки на скоростях свыше 200 километров в час.