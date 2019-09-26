Lamborghini Murcielago приспособили для съемки автомобильных погонь

За основу камеракара взяли заниженную Murcielago с широкофюзеляжным обвесом Liberty Walk. Операторы выбрали итальянский суперкар в качестве основы из-за обтекаемой формы, небольшой высоты, динамики и черного цвета. Подобное сочетание гарантирует минимум отражений на окружающие объекты и позволяет вести параллельную съемку без склейки на скоростях свыше 200 километров в час.
Фото: instagram.com/reelbros.media/
Создатели назвали машину для кинематографистов Motorcrane Murcie. По оценкам специалистов, цена оборудования для съемок на Murcielago сравнима со стоимостью самого автомобиля.
Lamborghini Murcielago — не первый суперкар, адаптированный под нужды кинематографа. Например, операторы Filmotech используют для съемок погонь Ferrari 360 Modena, а разработчики гиростабилизированных платформ для камер из Incline Dynamic Outlet приспособили для нужд кино Lamborghini Huracan.