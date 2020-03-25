Lamborghini Aventador отправят в ремонт из-за неоткрывающихся дверей

Дефект коснулся суперкаров для рынка США, выпущенных в декабре 2019-го и январе 2020 года. Внезапный отказ механизма открывания дверей может создать реальную угрозу здоровью владельцев суперкаров в чрезвычайной ситуации. Однако проблема касается только внутренних ручек открывания дверей, так что при необходимости водитель и пассажир Aventador SVJ смогут открыть окно и разблокировать дверь снаружи.

Отзывная кампания Lamborghini стартует с 1 мая. Американские дилеры итальянской компании свяжутся с владельцами проблемных суперкаров и попросят их предоставить автомобили в сервис для устранения дефекта. В Lamborghini пересмотрели процесс сборки новых суперкаров, так что неисправность не повторится.