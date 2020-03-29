Тест-пилот Lamborghini едва не попался полиции на испытаниях суперкара

Маттео Ортенци вспоминает, что ему стоило больших усилий сделать невозмутимый вид и ответить офицеру, что «Валентино сегодня не было на работе». Ситуация осложнялась тем, что полицейский узнал Бальбони и видел, как тот на огромной скорости обогнал вереницу автомобилей на дороге общего пользования. В конечном счёте Ортенци удалось убедить стража порядка, что он обознался.