Тест-пилот Lamborghini едва не попался полиции на испытаниях суперкара

Спасаться бегством от стражей порядка в глубинах завода Бальбони пришлось после того, как он проехал по автостраде со скоростью 200 километров в час. Полиция устроила погоню, которая привела офицеров к воротам фабрики Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. C разгневанными полицейскими пришлось общаться Ортенци, который в то время занимал должность финансового инспектора Lamborghini.
Валентино Бальбони — легенда Lamborghini. Водителя-испытателя принимал на работу в 1967 году основатель компании Ферручо Ламборгини. Бальбони проработал на итальянскую фирму более 40 лет, и за это время через руки тест-пилота прошли 80 процентов моделей линейки Lamborghini от Miura до Reventon. Ветеран ушёл на пенсию в 2008 году.
Маттео Ортенци вспоминает, что ему стоило больших усилий сделать невозмутимый вид и ответить офицеру, что «Валентино сегодня не было на работе». Ситуация осложнялась тем, что полицейский узнал Бальбони и видел, как тот на огромной скорости обогнал вереницу автомобилей на дороге общего пользования. В конечном счёте Ортенци удалось убедить стража порядка, что он обознался.
В настоящий момент Бальбони является послом бренда Lamborghini и занимается выпуском кастомных выхлопных систем для спорткаров из Сант-Агата-Болоньезе. Итальянская марка в 2009 году посвятила Бальбони суперлёгкую спецверсию Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni. Тираж купе был ограничен 250 экземплярами.