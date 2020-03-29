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14:14

Тест-пилот Lamborghini едва не попался полиции на испытаниях суперкара

История приключилась с ветераном Lamborghini Валентино Бальбони в середине 2000-х

© Lamborghini
Сергей Ильин
Генеральный директор Азиатско-Тихоокеанского филиала Lamborghini Маттео Ортенци рассказал о забавной ситуации, в которую во второй половине 2000-х попал легендарный испытатель итальянской марки Валентино Бальбони. Тест-пилоту Lamborghini пришлось скрываться от дорожной полиции на фабрике в Сант-Агата-Болоньезе.

Спасаться бегством от стражей порядка в глубинах завода Бальбони пришлось после того, как он проехал по автостраде со скоростью 200 километров в час. Полиция устроила погоню, которая привела офицеров к воротам фабрики Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе. C разгневанными полицейскими пришлось общаться Ортенци, который в то время занимал должность финансового инспектора Lamborghini.

Валентино Бальбони — легенда Lamborghini. Водителя-испытателя принимал на работу в 1967 году основатель компании Ферручо Ламборгини. Бальбони проработал на итальянскую фирму более 40 лет, и за это время через руки тест-пилота прошли 80 процентов моделей линейки Lamborghini от Miura до Reventon. Ветеран ушёл на пенсию в 2008 году.

Маттео Ортенци вспоминает, что ему стоило больших усилий сделать невозмутимый вид и ответить офицеру, что «Валентино сегодня не было на работе». Ситуация осложнялась тем, что полицейский узнал Бальбони и видел, как тот на огромной скорости обогнал вереницу автомобилей на дороге общего пользования. В конечном счёте Ортенци удалось убедить стража порядка, что он обознался.

В настоящий момент Бальбони является послом бренда Lamborghini и занимается выпуском кастомных выхлопных систем для спорткаров из Сант-Агата-Болоньезе. Итальянская марка в 2009 году посвятила Бальбони суперлёгкую спецверсию Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni. Тираж купе был ограничен 250 экземплярами.

Источник: WhichCar