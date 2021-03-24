33-летний Lamborghini Countach продают по цене нового Aventador

Таким образом, за 33-летний Countach придется выложить намного больше, чем просят американские дилеры Lamborghini за новые Huracan и Urus. Максимально близок к стоимости классического суперкара стартовый ценник Aventador 2021 модельного года – 421 321 доллара.
Стоимость объясняется идеальным состоянием Countach, небольшим пробегом (всего 8438 километров) и редкостью: было выпущено только 610 экземпляров 5000 Quattrovalvole. Автомобиль приводится в движение 5,2-литровым «атмосферником» V12 с четырьмя клапанами на цилиндр, выдающим 455 лошадиных сил. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.
Фото: Marshall Goldman
В числе отличий такого Countach – кевларовые элементы кузова и карбюраторы, размещенные над двигателем для улучшения забора воздуха. Выпуск 5000 QV начался в 1985 году, а завершился через три года: следовательно, на продажу выставлен один из последних собранных экземпляров.
Фото: Marshall Goldman
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Экстерьер суперкара выкрашен в черный цвет, с которым контрастируют золотистые колесные диски размерностью 15 дюймов. Салон обшит бежевой натуральной кожей, кроме передней панели и рулевого колеса – они выполнены в темно-коричневом цвете. В салоне все оригинальное: от «приборки» до кассетного плеера и радио Alpine.
Ранее в продаже появился еще один редкий Lamborghini Countach: один из 657 существующих суперкаров лимитированной серии 25th Anniversary. Суперкар, который оценили в 425 тысяч долларов (31 миллион рублей по нынешнему курсу), еще не продан и находится в автосалоне Walt Grace Vintage в Майами, штат Флорида.