33-летний Lamborghini Countach продают по цене нового Aventador

Таким образом, за 33-летний Countach придется выложить намного больше, чем просят американские дилеры Lamborghini за новые Huracan и Urus. Максимально близок к стоимости классического суперкара стартовый ценник Aventador 2021 модельного года – 421 321 доллара.

Стоимость объясняется идеальным состоянием Countach, небольшим пробегом (всего 8438 километров) и редкостью: было выпущено только 610 экземпляров 5000 Quattrovalvole. Автомобиль приводится в движение 5,2-литровым «атмосферником» V12 с четырьмя клапанами на цилиндр, выдающим 455 лошадиных сил. Мотор сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.