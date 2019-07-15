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12:18

Lamborghini Countach чемпиона Формулы-1 пустят с молотка за 500 тысяч долларов

Суперкар, выпущенный в 1984 году, принадлежал гонщику Марио Андретти

Аукционный дом Motorcar Gallery выставил на продажу один из 321 когда-либо выпущенных Lamborghini Countach LP 5000 S. Конкретный экземпляр был собран 35 лет назад и продан американскому автогонщику итальянского происхождения Марио Андретти.
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Countach LP 5000 S укомплектован 4,8-литровым мотором мощностью 371 лошадиная сила, который подвергли капитальному ремонту. Пробег автомобиля составляет всего 17 715 километров. Стартовая цена лота составляет 499 000 долларов (более 31 миллиона рублей).

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Для сравнения, в Сети можно найти предложения о продаже LP 5000 S с пробегом 94 тысячи километров за 389 500 долларов, а самый дешевый вариант Countach за 249 500 долларов.

Что же касается Марио Андретти, то он по-прежнему является единственным гонщиком в мире, которому удалось одержать победу в чемпионате мира «Формулы-1» (1978 год), «Индианаполис-500» (1969 год) и «Дайтоне-500».

Источник: Motor Gallery
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