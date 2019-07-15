Lamborghini Countach чемпиона Формулы-1 пустят с молотка за 500 тысяч долларов

Countach LP 5000 S укомплектован 4,8-литровым мотором мощностью 371 лошадиная сила, который подвергли капитальному ремонту. Пробег автомобиля составляет всего 17 715 километров. Стартовая цена лота составляет 499 000 долларов (более 31 миллиона рублей).
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Для сравнения, в Сети можно найти предложения о продаже LP 5000 S с пробегом 94 тысячи километров за 389 500 долларов, а самый дешевый вариант – Countach за 249 500 долларов.
Что же касается Марио Андретти, то он по-прежнему является единственным гонщиком в мире, которому удалось одержать победу в чемпионате мира «Формулы-1» (1978 год), «Индианаполис-500» (1969 год) и «Дайтоне-500».