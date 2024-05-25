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Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 15:00
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Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan

Автомобиль получит бензоэлектрическую силовую установку
Компания Lamborghini показала гибридный двигатель преемника Huracan. Итальянский автопроизводитель активно развивает свою программу электрификации модельного ряда. Вслед за гибридным суперкаром Revuelto появился бензоэлектрический кроссовер Urus SE, а сейчас к премьере готовится Lamborghini 634 — под таким внутризаводским индексом известен преемник модели Huracan, который также получит статус High Performance Electrified Vehicle (HPEV). Автомобиль получил соответствующую наименованию гибридную силовую установку.
Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan
© Lamborghini
Александр Пономарёв

Суперкар получит 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, гибридную систему, включающую три электродвигателя, и 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением от Revuelto. Мощность ДВС составит 800 сил в диапазоне от 9000-9750 оборотов в минуту, а максимальная частота вращения двигателя достигнет 10 000 оборотов, что делает новый V8 уникальным среди дорожных машин.

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Чтобы добиться максимального крутящего момента 730 Нм в диапазоне 4000-7000 оборотов в минуту, инженеры установили плоский коленвал, титановые шатуны, систему непосредственного впрыска под давлением 350 бар, усиленный привод клапанов и сухой картер.

© Lamborghini

Электрическая система расположена между ДВС и коробкой передач — это инвертор и электромотор с масляным охлаждением мощностью 150 «лошадей». Ещё два электродвигателя установлены на передней оси — их показатели пока не раскрыты. Не рассекречена и совокупная отдача силовой установки, поскольку характеристики модели будут постепенно озвучивать накануне официальной премьеры автомобиля.

Источник:Lamborghini
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Lamborghini
#Huracan
#Гибриды