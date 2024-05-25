Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan

Lamborghini показала гибридный мотор преемника HuracanАвтомобиль получит бензоэлектрическую силовую установку
Суперкар получит 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, гибридную систему, включающую три электродвигателя, и 8-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением от Revuelto. Мощность ДВС составит 800 сил в диапазоне от 9000-9750 оборотов в минуту, а максимальная частота вращения двигателя достигнет 10 000 оборотов, что делает новый V8 уникальным среди дорожных машин.
Чтобы добиться максимального крутящего момента 730 Нм в диапазоне 4000-7000 оборотов в минуту, инженеры установили плоский коленвал, титановые шатуны, систему непосредственного впрыска под давлением 350 бар, усиленный привод клапанов и сухой картер.
Электрическая система расположена между ДВС и коробкой передач — это инвертор и электромотор с масляным охлаждением мощностью 150 «лошадей». Ещё два электродвигателя установлены на передней оси — их показатели пока не раскрыты. Не рассекречена и совокупная отдача силовой установки, поскольку характеристики модели будут постепенно озвучивать накануне официальной премьеры автомобиля.