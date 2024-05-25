Lamborghini показала гибридный мотор преемника Huracan

Электрическая система расположена между ДВС и коробкой передач — это инвертор и электромотор с масляным охлаждением мощностью 150 «лошадей». Ещё два электродвигателя установлены на передней оси — их показатели пока не раскрыты. Не рассекречена и совокупная отдача силовой установки, поскольку характеристики модели будут постепенно озвучивать накануне официальной премьеры автомобиля.