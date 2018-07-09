Водитель соседней машины забыл вынуть заправочный пистолет

Пульс

Забывчивый водитель минивэна спалил на заправке Lamborghini Huracan

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9 июля 2018

В штате Миссури, США, на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante. Видео с происшествием появилось недавно в Инстаграме.

[Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante](https://motor.ru/testdrives/performante.htm)

Тест-драйв неправдоподобно быстрого Lamborghini Huracan Performante

Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.

Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.

Так начался пожар (Видео из Instagram Parker.Exotics)

Владелец машины в это время стоял в очереди в магазине при заправке. Экипаж пожарной службы прибыл на место очень быстро, но спасать было уже нечего: машина полностью выгорела в считанные минуты. К счастью, при этом никто не пострадал.

Горит Lamborghini Huracan Perfomante за 274 тысячи долларов (Видео из Instagram Parker.Exotics)

Пробег Goldrush Rally стартовал 22 июня, длился две недели и финишировал в минувшие выходные. Стартовый взнос составлял 20 тысяч долларов. Участники вывели на старт пробега суперкары Audi, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mclaren, Mercedes-AMG и тюнинговые седаны Mercedes S-класса.

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Участвовавший в пробеге Lamborghini Huracan Performante до пожара...

Участвовавший в пробеге Lamborghini Huracan Performante до пожара...

...и после него

...и после него

Суперкар Lamborghini Huracan Performante c 630-сильным мотором V10 5.2, аналогичный сгоревшему, можно купить в России за 15 545 000 рублей.

Крупный богатый скот

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