Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров

Совместный проект Lamborghini и Института методических исследований инициировали два года назад. Главной задачей ученых стало изучение биосовместимости композиционных материалов. В рамках исследования предстояло выяснить, можно ли применять новые типы композитов в имплантах и подкожных медицинских устройствах из-за их преимуществ вроде низкой массы, радиопрозрачности и электромагнитной совместимости.
Lamborghini стала первым автопроизводителем, который проведет научное исследование на Международной космической станции. Для этого туда доставили пять образцов композитов с разными свойствами. Среди них есть напечатанный на 3D-принтере полимер из непрерывного волокна, механическая прочность которого соответствует алюминию, несколько вариантов пластика, армированного короткими «нитями», а также традиционные автоклавированные препреги, предлагающие лучшую на сегодняшний день стойкость к механическому воздействию.
На борту МКС в течение шести месяцев эти материалы подвергнут экстремальным температурным нагрузкам с перепадами между -40 и +200 градусов Цельсия, массивным дозам ультрафиолетового и гамма-излучения, а также атомарного кислорода и солнечной радиации. По возвращении на Землю ученые проверят уровень химической и физической деградации материалов, а полученные данные используют для совершенствования старых и создания новых образцов углепластика.