Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров

Совместный проект Lamborghini и Института методических исследований инициировали два года назад. Главной задачей ученых стало изучение биосовместимости композиционных материалов. В рамках исследования предстояло выяснить, можно ли применять новые типы композитов в имплантах и подкожных медицинских устройствах из-за их преимуществ вроде низкой массы, радиопрозрачности и электромагнитной совместимости.

Lamborghini стала первым автопроизводителем, который проведет научное исследование на Международной космической станции. Для этого туда доставили пять образцов композитов с разными свойствами. Среди них есть напечатанный на 3D-принтере полимер из непрерывного волокна, механическая прочность которого соответствует алюминию, несколько вариантов пластика, армированного короткими «нитями», а также традиционные автоклавированные препреги, предлагающие лучшую на сегодняшний день стойкость к механическому воздействию.