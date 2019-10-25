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16:21

Lamborghini отправила в космос карбон для будущих суперкаров

Впервые автомобильная компания проведет исследования на борту международной космической станции

Компания Lamborghini отравила на Международную космическую станцию пять образцов композитов, разработанных в рамках совместного исследования с Хьюстонским институтом методических исследований. Цель проекта — анализ устойчивости материалов к экстремальным нагрузкам в условиях космоса и оценка перспектив их применения в биомедицине. Кроме того, этот углепластик будут использовать в суперкарах.

Совместный проект Lamborghini и Института методических исследований инициировали два года назад. Главной задачей ученых стало изучение биосовместимости композиционных материалов. В рамках исследования предстояло выяснить, можно ли применять новые типы композитов в имплантах и подкожных медицинских устройствах из-за их преимуществ вроде низкой массы, радиопрозрачности и электромагнитной совместимости.

Lamborghini стала первым автопроизводителем, который проведет научное исследование на Международной космической станции. Для этого туда доставили пять образцов композитов с разными свойствами. Среди них есть напечатанный на 3D-принтере полимер из непрерывного волокна, механическая прочность которого соответствует алюминию, несколько вариантов пластика, армированного короткими «нитями», а также традиционные автоклавированные препреги, предлагающие лучшую на сегодняшний день стойкость к механическому воздействию.

На борту МКС в течение шести месяцев эти материалы подвергнут экстремальным температурным нагрузкам с перепадами между -40 и +200 градусов Цельсия, массивным дозам ультрафиолетового и гамма-излучения, а также атомарного кислорода и солнечной радиации. По возвращении на Землю ученые проверят уровень химической и физической деградации материалов, а полученные данные используют для совершенствования старых и создания новых образцов углепластика.