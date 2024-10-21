За Lamborghini Miura без двигателя и коробки передач планируют выручить полмиллиона долларов

Последние 44 года спорткар хранился на складе одной из лос-анджелесских фирм, и отпугнуть потенциального покупателя может разве что отсутствие двигателя и коробки передач. С другой стороны, перед ним маячит заманчивая перспектива установить силовой агрегат от более поздних вариантов модели, что в сочетании с «облегченным шасси» может дать неожиданный результат. Так, оригинальный V12 3.9 на P400 выдавал 350 лошадиных сил и 369 Нм крутящего момента. На P400 S он же развивал 370 сил и 389 Нм, а на P400 SV — 385 сил и 400 Нм.