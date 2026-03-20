Lamborghini отложила на потом выпуск электросуперкара

В интервью изданию Autocar Винкельманн уточнил: первый серийный электромобиль марки появится не раньше 2030 года. Ранее речь шла о второй половине 2020-х. При этом Lamborghini вовсе не собирается переходить на электричество в ближайшее время: напротив, в 2026 году у марки появятся сразу две новых модели с двигателями внутреннего сгорания.

Названия этих моделей пока не раскрываются, но можно предположить, что у Revuelto, который продается уже третий год, появится версия с открытым кузовом. Главная интрига сохраняется относительно кроссовера Urus. Ожидается, что вскоре дебютирует версия Performante мощностью более 800 л.с., которая станет одной из последних модификаций перед сменой поколения.

Новинки планируют показать на крупных международных площадках — в этом году Lamborghini планирует участвовать в фестивале скорости в Гудвуде и автомобильной неделе в Монтерее.

Что касается электрического будущего, Винкельманн высказался осторожно: компания будет внимательно следить за тем, как распространяется интерес к электрокарам среди целевой аудитории марки. Проект Lanzador, показанный в виде концепта, формально не отменен, но его выход откладывается настолько, что до следующего десятилетия Lamborghini будет делать ставку на ДВС с гибридной составляющей, как у Revuelto и Temerario.

Ранее в Китае начались продажи кроссовера Exeed с тормозами от истребителя.