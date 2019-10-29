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12:10

В России отзывают глохнущие Lamborghini Aventador

В ремонт направят 27 суперкаров, которые были проданы с 2017 по 2019 год

Росстандарт объявил о начале отзывной кампании, которая затрагивает все Lamborghini Aventador, купленные в России за последние два года. Их насчитывается 27 экземпляров.

По данным ведомства, причиной отзыва стало то, что при отпускании педали газа при работе двигателя на холостом ходу мотор Aventador может заглохнуть. В рамках сервисной акции на автомобилях обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

В 2017 году в России уже отзывали все проданные Lamborghini. Тогда в сервисы направили 40 суперкаров, в том числе и Aventador. Та акция была частью глобальной кампании: обнаружилось, что у автомобилей есть дефект, который может привести к возгоранию.

В 2017 году Bugatti объявила об отзыве в США 47 купе Chiron. В гиперкарах стоимостью 2,4 миллиона евро обнаружили брак сварочного соединения кронштейнов переднего сиденья. Для доставки «Широнов» в сервис марка привлекла мобильную техническую службу Flying Doctors, которая обзванивала клиентов и организовывала перевозку гиперкаров до ближайших технических центров.

Источник: Росстандарт