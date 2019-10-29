В России отзывают глохнущие Lamborghini Aventador

По данным ведомства, причиной отзыва стало то, что при отпускании педали газа при работе двигателя на холостом ходу мотор Aventador может заглохнуть. В рамках сервисной акции на автомобилях обновят программное обеспечение электронного блока управления двигателем.

В 2017 году в России уже отзывали все проданные Lamborghini. Тогда в сервисы направили 40 суперкаров, в том числе и Aventador. Та акция была частью глобальной кампании: обнаружилось, что у автомобилей есть дефект, который может привести к возгоранию.