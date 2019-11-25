Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить

Руководитель проекта по созданию виртуального Lamborghini Митя Боркерт заявил, что V12 Vision Gran Turismo — «лучшая машина для молодых геймеров», а для самой фирмы из Сант-Агата-Болоньезе это возможность «дать проявить себя дизайнерам и продемонстрировать передовые технологии».

Компания Lamborghini откроет доступ к новинке не раньше весны следующего года. Чтобы опробовать новый гиперкар, нужно быть купить игру Gran Turismo Sport на PlayStation 4.