Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить

Разрабатывая компьютерную модель, дизайнеры Lamborghini дали волю фантазии: детали подвески нарочито выставлены напоказ, оптика выполнена в виде диодных нитей, аэродинамическое оперение максимально бескомпромиссное, а одноместный кокпит выполнен по образу пилотской кабины истребителя. Форма бокового остекления отсылает к самому интересному концепту Lamborghini — купе Marzal 1968 года.
Все органы управления сосредоточены на руле-джойстике. Дополнительная информация выводится на поверхность в центре «штурвала»: по краям проекции располагаются уровни топлива и температура масла, снизу видна шкала выбора режима движения. Основные ездовые характеристики отображаются на другом проекционном дисплее перед глазами гонщика.
Компания Lamborghini не сообщила характеристики прототипа на виртуальных трассах, но если под капотом установлена силовая установка от Sián, то геймеры могут рассчитывать на совокупную отдачу до 820 лошадиных сил. Таким образом V12 Vision Gran Turismo набирает с места первую сотню не медленнее 2,8 секунды, а максимальная скорость превышает 350 километров в час.
Руководитель проекта по созданию виртуального Lamborghini Митя Боркерт заявил, что V12 Vision Gran Turismo — «лучшая машина для молодых геймеров», а для самой фирмы из Сант-Агата-Болоньезе это возможность «дать проявить себя дизайнерам и продемонстрировать передовые технологии».
Компания Lamborghini откроет доступ к новинке не раньше весны следующего года. Чтобы опробовать новый гиперкар, нужно быть купить игру Gran Turismo Sport на PlayStation 4.