Для Европы седан Chrysler 200 переименуют в Lancia Flavia

Перелицованная версия среднеразмерного седана Chrysler 200, которая на европейском рынке будет продаваться под брендом Lancia, станет называться Flavia. Об этом сообщает издание Automotive News со ссылкой на руководителя концерна Fiat Серджио Маркионне.

«Новый седан Chrysler 200, так же как и кабриолет, появятся в Европе как Lancia, а имя Flavia является вполне подходящим названием для такой машины», — заявил Маркионне.

Премьера автомобиля, который придет на смену модели Chrysler Sebring, для европейского рынка состоится в марте текущего года на моторшоу в Женеве. От версии для США новинка будет отличаться решеткой радиатора и бамперами, соответствующими европейским требованиям по безопасности. В гамму силовых установок добавится дизельный агрегат и механическая коробка передач.

По предварительной информации, продажи Lancia Flavia начнутся в 2012 году. Кабриолет, который в США покажут либо в феврале на моторшоу в Чикаго, либо в апреле в Нью-Йорке, появится у дилеров чуть позже.

Помимо седана Flavia, на автомобильной выставке в Женеве также покажут еще три новых Лянчи: флагманский седан Thema (он же перелицованный Chrysler 300C следующего поколения), минивэн Phedra (версия Chrysler Voyager) и хэтчбек Ypsilon нового генерации.

Седан Lancia Thema и хэтчбек Ypsilon поступят в продажу в конце и середине 2011 года соответственно.

Руководство концерна Fiat надеется, что появление в линейке Лянчи четырех новых моделей позволит значительно увеличить продажи автомобилей бренда. К 2014 году планируется реализовывать 300 тысяч Lancia в год. Для сравнения, в 2009 году европейцами было куплено 112 тысяч машин этой марки.