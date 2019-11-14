Lancia с первым серийным V6 продадут на закрытом аукционе

Публичная премьера Lancia Aurelia B24 состоялась на Брюссельском автосалоне в 1955 году. Конструктивно модель была близка к купе B20, но имела меньшую колесную базу. За десять месяцев производства было построено 240 автомобилей, из которых только 181 имели руль с левой стороны. Открытые «Аурелии» отличались панорамным лобовым стеклом, разделенным надвое хромированным бампером, съемными боковыми стеклами и кузовом работы ателье Pininfarina.
Выставленный на торги Lancia Aurelia B24S Spider America обзавелся низкой жесткой крышей Fontana, у обычных родстеров она была мягкой, впуском Nardi и двухкамерным карбюратором Weber. Редкая крыша появилась на Aurelia после завершения реставрации в 1998 году, вместе с перекрашенным в оттенок голубого Azzuro кузовом и перешитым темно-синей кожей салоном.
Последний владелец спорткара обновил тормоза, коробку передач, электрику автомобиля, восстановил спицованные колеса и металлические элементы.
Под капотом Lancia Aurelia B24S Spider America установлен 2,5-литровый V6, который считается первым серийным мотором с V-образной схемой и шестью цилиндрами. Отдача агрегата — 118 сил при 5300 оборотов в минуту; он совмещен с четырехступенчатой «механикой», установленной по схеме transaxel. У «Аурелии» полностью независимая подвеска и внутренние тормозные механизмы задних колес.