Lancia с первым серийным V6 продадут на закрытом аукционе

Публичная премьера Lancia Aurelia B24 состоялась на Брюссельском автосалоне в 1955 году. Конструктивно модель была близка к купе B20, но имела меньшую колесную базу. За десять месяцев производства было построено 240 автомобилей, из которых только 181 имели руль с левой стороны. Открытые «Аурелии» отличались панорамным лобовым стеклом, разделенным надвое хромированным бампером, съемными боковыми стеклами и кузовом работы ателье Pininfarina.