Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:51

Lancia с первым серийным V6 продадут на закрытом аукционе

На торги выставлен родстер Aurelia B24S Spider America

Аукционный дом Sotheby’s выставил на закрытые торги спорткар Lancia Aurelia B24S Spider America работы ателье Pininfarina. Родстер, выпущенный в 1955 году, оснащен редко встречающейся на модели жесткой крышей Fontana, а также двигателем V6 — первым серийным агрегатом такого типа. Оценочная стоимость лота — 1 250 000 долларов, эквивалент 80 миллионам рублей.

Публичная премьера Lancia Aurelia B24 состоялась на Брюссельском автосалоне в 1955 году. Конструктивно модель была близка к купе B20, но имела меньшую колесную базу. За десять месяцев производства было построено 240 автомобилей, из которых только 181 имели руль с левой стороны. Открытые «Аурелии» отличались панорамным лобовым стеклом, разделенным надвое хромированным бампером, съемными боковыми стеклами и кузовом работы ателье Pininfarina.

>
Reload
1 / 9

Выставленный на торги Lancia Aurelia B24S Spider America обзавелся низкой жесткой крышей Fontana, у обычных родстеров она была мягкой, впуском Nardi и двухкамерным карбюратором Weber. Редкая крыша появилась на Aurelia после завершения реставрации в 1998 году, вместе с перекрашенным в оттенок голубого Azzuro кузовом и перешитым темно-синей кожей салоном.

Последний владелец спорткара обновил тормоза, коробку передач, электрику автомобиля, восстановил спицованные колеса и металлические элементы.

Под капотом Lancia Aurelia B24S Spider America установлен 2,5-литровый V6, который считается первым серийным мотором с V-образной схемой и шестью цилиндрами. Отдача агрегата — 118 сил при 5300 оборотов в минуту; он совмещен с четырехступенчатой «механикой», установленной по схеме transaxel. У «Аурелии» полностью независимая подвеска и внутренние тормозные механизмы задних колес.