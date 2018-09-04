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4 сентября 13:05

Рестомод Lancia Delta Integrale оценили в стоимость кабриолета Maybach

Компания Automobili Amos раскрыла информацию о Delta Integrale Futurista

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Компания Automobili Amos раскрыла некоторые детали о рестомоде Lancia Delta Integrale, который получил название Futurista. Стали известны цена (за те же деньги можно купить новый «Майбах»), мощность двигателя и масса спорткара. Однако по словам главы фирмы Эугенио Амоса, в контексте этого автомобиля цифры в спецификации ничего не значат, потому что чувства — страсть, ностальгию и эйфорию — попросту нельзя измерить.

Согласно данным, опубликованным в Instagram-аккаунте компания, масса Lancia Delta Integrale Futurista составит 1250 килограммов. Для сравнения, масса оригинальной Integrale Evoluzione II, в стиле которой и выполнен рестомод, равнялась 1340 килограммам. При этом масса машины-донора, модификации Integrale 16V, также 1250 килограммов.

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Отдача двигателя, подробной информации о котором пока нет, составит около 330 лошадиных сил. Двухлитровый турбированный двигатель на Evoluzione II выдавал 215 лошадиных сил и 314 Нм крутящего момента, на прототипе Evoluzione III, построенном в единственном экземпляре — 240 сил и 320 Нм момента. Вторая «Эволюция» могла разгоняться до «сотни» за 5,7 секунды, как нынешний Honda Civic Type R, и достигать максимальной отметки в 220 километров в час.

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Рестомод оценили в 300 тысяч евро (23,7 миллиона рублей по текущему курсу). Это в три с половиной раза дороже оригинального Evoluzione II и приблизительно столько же, сколько стоит роскошный кабриолет Mercedes-Maybach S 650, оснащенный 6,0-литровым битурбомотором V12. Отдача агрегата — 630 сил и 1000 Нм момента, которых достаточно, чтобы машина разгонялась до «сотни» за 4,1 секунды.

Особенностью Lancia Delta Integrale Futurista стал трехдверный кузов, сделанный вручную из алюминия, полностью карбоновый «передок», подвеска с измененной геометрией, современная оптика и обновленный интерьер, дизайн которого частично повторяет салон Delta S4 Stradale.

Тираж «Лянчи» составит всего 15 экземпляров.

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