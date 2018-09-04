Рестомод Lancia Delta Integrale оценили в стоимость кабриолета Maybach

Компания Automobili Amos раскрыла некоторые детали о рестомоде Lancia Delta Integrale, который получил название Futurista. Стали известны цена (за те же деньги можно купить новый «Майбах»), мощность двигателя и масса спорткара. Однако по словам главы фирмы Эугенио Амоса, в контексте этого автомобиля цифры в спецификации ничего не значат, потому что чувства — страсть, ностальгию и эйфорию — попросту нельзя измерить.