Lancia покажет в Женеве свою версию седана Chrysler 300C

В марте 2011 года на моторшоу в Женеве компания Lancia представит новый флагманский седан, который, как ожидается, будет называться Thema, и хэтчбек Ypsilon следующего поколения. Об этом сообщает издание Automotive News.

Седан Lancia Thema, скорее всего, окажется перелицованной версией автомобиля Chrysler 300C нового поколения, чья премьера состоится в рамках Детройтского моторшоу в январе. По предварительной информации, новинка "Лянчи" получит "европейские" настройки рулевого управления и 230-сильный шестицилиндровый дизельный двигатель VM Motori объемом три литра, который не входит в линейку 300C. Остальные моторы будут такими же, как и у седана 300С, однако в итальянской компании надеются, что около 80 процентов продаж будет приходиться именно на дизельную версию.

У дилеров Thema появится ближе к концу 2011 года. Под брендом Chrysler этот автомобиль планируется продавать только в Великобритании и Ирландии. В европейских странах машина будет иметь шильдик Lancia. В "Лянче" рассчитывают, что ежегодно будет реализовываться 10-15 тысяч Thema. И Lancia Thema, и Chrysler 300C станут собирать на канадском заводе "Крайслера".

Ранее, говоря о запуске нового Ypsilon, руководитель концерна Fiat Серджио Маркионне отметил, что именно эта модель является ключевой в плане производителя утроить продажи автомобилей бренда Lancia в течение ближайших четырех лет. Ожидается, что Ypsilon следующего поколения будет построен на базе Fiat Panda и получит модификацию с пятью дверьми. В основе нынешней версии модели лежит платформа Fiat Punto, и она предлагается только в трехдверном кузове.

В компании Lancia планируют продавать коло 130 тысяч новых Ypsilon в год. Такие машины начнут поступать к дилерам в июне следующего года.