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10:59

Посмотрите на рестомод 42-летнего внедорожника Toyota Land Cruiser

Ателье Legacy Overland восстановило культовый Land Cruiser FJ40

© Legacy Overland
Коллектив американской фирмы Legacy Overland завершил работы над Toyota Land Cruiser FJ40 1977 года выпуска. Специалисты сохранили культовый дизайн и принципиальную конструкцию внедорожника, но адаптировали исторический автомобиль под современные требования комфорта и безопасности.

В Legacy Overland восстановили внешние кузовные панели и крепежи вездехода, оцинковали детали и покрасили кузов современными эмалями в нейтральный серый цвет Heath Grey. Салон перешили, используя кожу верблюжьего цвета: кресла выполнены по оригинальным чертежам, но получили перфорированные вставки.

Штатная оптика уступила место стилизованным диодным фарам, в салоне появился кондиционер и розетка на 12 вольт, а также аудиосистема с четырьмя динамиками, совместимая с Bluetooth.

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Фото: Legacy Overland

Под капотом Land Cruiser оригинальный шестицилиндровый бензиновый двигатель Toyota-2F, который сочетается с 4-ступенчатой механической коробкой передач и раздаткой. Силовой агрегат отреставрировали и модернизировали точечно: мотор получил новый более производительный карбюратор Weber и электрический дроссель. Кроме того, инженеры Legacy Overland оснастили автомобиль гидроусилителем руля, дисковыми передними тормозами, современными элементами подвески и внедорожными шинами BFGoodrich Mud / Terrain на 15-дюймовых стальных дисках.

Время реставрации и цена доработки автомобиля держится в секрете: Land Cruiser FJ40 восстанавливали по индивидуальному заказу. Восстановление культовых вездеходов до заводского состояния с добавлением современных аксессуаров обходится недёшево: например, ателье Expedition Motor Company тратит на аналогичные проекты три-четыре месяца и оценивает готовое изделие как минимум в 90 тысяч долларов.

Источник: Legacy Overland