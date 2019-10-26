Посмотрите на рестомод 42-летнего внедорожника Toyota Land Cruiser

В Legacy Overland восстановили внешние кузовные панели и крепежи вездехода, оцинковали детали и покрасили кузов современными эмалями в нейтральный серый цвет Heath Grey. Салон перешили, используя кожу верблюжьего цвета: кресла выполнены по оригинальным чертежам, но получили перфорированные вставки.

Штатная оптика уступила место стилизованным диодным фарам, в салоне появился кондиционер и розетка на 12 вольт, а также аудиосистема с четырьмя динамиками, совместимая с Bluetooth.