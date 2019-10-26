Посмотрите на рестомод 42-летнего внедорожника Toyota Land Cruiser

В Legacy Overland восстановили внешние кузовные панели и крепежи вездехода, оцинковали детали и покрасили кузов современными эмалями в нейтральный серый цвет Heath Grey. Салон перешили, используя кожу верблюжьего цвета: кресла выполнены по оригинальным чертежам, но получили перфорированные вставки.
Штатная оптика уступила место стилизованным диодным фарам, в салоне появился кондиционер и розетка на 12 вольт, а также аудиосистема с четырьмя динамиками, совместимая с Bluetooth.
Фото: Legacy Overland
Под капотом Land Cruiser оригинальный шестицилиндровый бензиновый двигатель Toyota-2F, который сочетается с 4-ступенчатой механической коробкой передач и раздаткой. Силовой агрегат отреставрировали и модернизировали точечно: мотор получил новый более производительный карбюратор Weber и электрический дроссель. Кроме того, инженеры Legacy Overland оснастили автомобиль гидроусилителем руля, дисковыми передними тормозами, современными элементами подвески и внедорожными шинами BFGoodrich Mud / Terrain на 15-дюймовых стальных дисках.
Время реставрации и цена доработки автомобиля держится в секрете: Land Cruiser FJ40 восстанавливали по индивидуальному заказу. Восстановление культовых вездеходов до заводского состояния с добавлением современных аксессуаров обходится недёшево: например, ателье Expedition Motor Company тратит на аналогичные проекты три-четыре месяца и оценивает готовое изделие как минимум в 90 тысяч долларов.