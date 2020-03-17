Посмотрите, как два Defender спасают застрявшую 20-тонную фуру

Водитель грузовика застрял в песчаном плену, в котором он провел трое суток лишь с небольшим количеством еды и воды. На него наткнулась съемочная группа на двух подготовленных Land Rover Defender, которая планировала снять в пустыне сюжет об автомобилях. По счастливому совпадению, оба внедорожника были оснащены лебедками, с помощью которых они и вызволили фуру из русла высохшей реки.

В операции по спасению участвовали два Defender 110 в версиях D240 SE и P400 S. Согласно техданным, один такой внедорожник способен буксировать прицеп весом до 3,5 тонны, а фура Scania весит около 20 тонн. Более того, буксировка происходила не на асфальтовом покрытии, а на скользкой песчаной поверхности. Несмотря на это, автомобилям все же удалось вытянуть грузовик.