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13:34

Посмотрите, как два Defender спасают застрявшую 20-тонную фуру

Огромный грузовик оказался в песчаной ловушке

© YouTube
Лиза Будрина
В Сети появился ролик об операции по спасению застрявшей в пустыне Намиб фуре. В ней участвовали два новых Land Rover Defender, которые случайно оказались неподалеку.

Водитель грузовика застрял в песчаном плену, в котором он провел трое суток лишь с небольшим количеством еды и воды. На него наткнулась съемочная группа на двух подготовленных Land Rover Defender, которая планировала снять в пустыне сюжет об автомобилях. По счастливому совпадению, оба внедорожника были оснащены лебедками, с помощью которых они и вызволили фуру из русла высохшей реки.

В операции по спасению участвовали два Defender 110 в версиях D240 SE и P400 S. Согласно техданным, один такой внедорожник способен буксировать прицеп весом до 3,5 тонны, а фура Scania весит около 20 тонн. Более того, буксировка происходила не на асфальтовом покрытии, а на скользкой песчаной поверхности. Несмотря на это, автомобилям все же удалось вытянуть грузовик.

Видео: Carscoops

Весьма удачно, что в группе были операторы и фотографы, которые смогли запечатлеть этот процесс. На своей странице в Facebook фотограф Дамиан Блейкмор, который участвовал в операции, назвал случившееся «международным спасением в стиле нового Defender».

Продажи Land Rover Defender 110 стартуют в Европе уже этой весной, а его укороченная версия с индексом 90 появится у дилеров летом.