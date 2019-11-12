Land Rover выпустит небольшой электрический кроссовер

Новый кроссовер Land Rover станет первой моделью бренда, для которой дизайн, комфорт и поведение на дороге станут приоритетнее внедорожных качеств. Вероятно, в будущем вся линейка Range Rover будет разрабатываться с акцентом на ездовые качества на шоссе, нежели способности на офф-роуде.

Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн намекнул AutoExpress на скорые перемены в позиционировании бренда. «Если такие фирмы, как Bentley и Rolls-Royce могут делать внедорожники, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать роскошные автомобили?», — задался риторическим вопросом специалист.