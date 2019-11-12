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10:42

Land Rover выпустит небольшой электрический кроссовер

Новая модель в гамме Range Rover появится в 2021 году

© autoexpress.co.uk
Концерн Jaguar Land Rover расширит линейку вседорожников за счёт среднеразмерного электрифицированного кроссовера, который займёт место между Range Rover Evoque и Range Rover Velar. Новинку построят на платформе MLA и будут продавать в версиях с полностью электрической установкой, а также умеренной и подзаряжаемой гибридными системами.

Новый кроссовер Land Rover станет первой моделью бренда, для которой дизайн, комфорт и поведение на дороге станут приоритетнее внедорожных качеств. Вероятно, в будущем вся линейка Range Rover будет разрабатываться с акцентом на ездовые качества на шоссе, нежели способности на офф-роуде.

Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн намекнул AutoExpress на скорые перемены в позиционировании бренда. «Если такие фирмы, как Bentley и Rolls-Royce могут делать внедорожники, то почему Land Rover или Range Rover не могут выпускать роскошные автомобили?», — задался риторическим вопросом специалист.

Гибрид Range Rover Sport P400e Autobiography.

О технических характеристиках нового Range Rover известно немногое: платформа MLA позволяет разместить пару электродвигателей, так что полного привода среднеразмерный SUV не лишится. Под полом новинки разместят батарею ёмкостью не более 100 киловатт-часов, что обеспечит автономность полностью электрической версии на уровне 480 километров. Для приверженцев традиционных ДВС производитель оставит гибридные версии с модульными 1,5-литровыми «турботройками» в основе.

Со временем электрификация коснётся всех моделей в портфеле Land Rover: первенцем в линейке гибридов в 2020 году будет Evoque, затем аналогичную трансмиссию получит Discovery Sport, а позднее свет увидит подзаряжаемый гибрид на базе нового Defender. Ожидается, что Defender «унаследует» гибридную часть силовой установки у Range Rover PHEV и сможет проезжать на чистой электротяге около 50 километров.

Источник: AutoExpress