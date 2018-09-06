На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»

Одной из самых ценных находок стал ранний экземпляр военного Land Rover Series IIA Lightweight. Такой внедорожник выпускался для нужд армии начиная с 11 ноября 1968 года. Всего «облегченных» машин, не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, было выпущено 1500-2000 штук.