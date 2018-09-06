Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
15:46

На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»

Вместе с машинами обнаружили аэродромный тягач с 27-литровым танковым мотором

Поделиться

В шотландском графстве Пиблсшир группа фотографов обнаружила редкие и считавшиеся потерянными экземпляры внедорожников Land Rover. Автомобили хранились на складе, расположенном на территории частного владения. Помимо этих машин, им также удалось найти экспериментальный аэродромный автомобиль с двигателем Rolls-Royce V12.

Одной из самых ценных находок стал ранний экземпляр военного Land Rover Series IIA Lightweight. Такой внедорожник выпускался для нужд армии начиная с 11 ноября 1968 года. Всего «облегченных» машин, не предназначенных для эксплуатации на дорогах общего пользования, было выпущено 1500-2000 штук.

Второй находкой стал Land Rover Defender 110, переделанный в автоподъемник с люлькой. Согласно документам, это тестовый мул внедорожника, на котором, вероятно, проверяли возможности конверсии модели и прочность шасси для выполнения различных задач.

Последним найденным автомобилем стал аэродромный тягач SRV1. Экспериментальную машину для групп наземного обслуживания оснащали двигателями Rolls-Royce Meteor. Такие агрегата устанавливали на британские танки вплоть до 1964 года. На SRV1 27-литровый агрегат мог выдавать 608 сил и 1966 Нм момента.

Источник: AutoClassics
Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...