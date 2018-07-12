Британцы добавили трековому гиперкару McLaren «длинный хвост»

Британское ателье Lanzante представило longtail-версию гиперкара McLaren P1 GT. Машина с удлиненной хвостовой частью, как у гоночного F1 GTR из 1990 годов, построена по заказу неназванного клиента с Ближнего Востока.

Уникальный гиперкар создан на базе трекового варианта купе P1 – GTR. Машине изменили переднюю часть кузова: в частности, там появились новый сплиттер и крылья с вентиляционными прорезями. Удлиненную заднюю часть кузова дополнили массивным фиксированным антикрылом, диффузором и выхлопной системой с четырьмя патрубками.

Произошли ли изменения в технической начинке, пока не сообщается. Обычный McLaren P1 GTR оснащается гибридной силовой установкой на базе 3,8-литровой твин-турбо «восьмерки». Суммарная отдача — 1000 лошадиных сил. До «сотни» трековый гиперкар разгонятся за 2,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 362 километра в час.

В 2016 году Lanzante выпустила дорожную версию трекового супергибрида P1 GTR, назвав ее P1 LM. От оригинальной машины P1 LM отличался продвинутой аэродинамикой, уменьшенной на 60 килограммов массой и улучшенной теплоизоляцией силовой установки.