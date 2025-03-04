Lanzante выпустит гиперкар в честь победы в «Ле-Мане»

Фирма Lanzante известна по рестомодам вроде Porsche 930 TAG Turbo и конверсиям трековых гиперкаров в дорожные. Но особую любовь ателье испытывает к моделям McLaren. Новый проект, получивший название Project 95−59, будет использовать шасси одной из моделей британской марки. Какой, пока неизвестно. Зато мы знаем, что машина получит трехместный салон, просторный багажный отсек и похвастает удельной мощностью 700 лошадиных сил на тонну — больше, чем у «Спидтейла».