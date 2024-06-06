Lanzante TAG Championship: Porsche 911 с формульным двигателем и кузовом из углепластика

В пару к мотору идет шестиступенчатая «механика» от Porsche 993 с кастомным набором передаточных чисел, благодаря чему машина влегкую разгоняется до 320 километров в час. При этом, несмотря на доработки, TAG Championship способен ездить на обычном бензине и сертифицирован для дорог общего пользования. Другие особенности рестомода: 18-дюймовые составные колеса Dymag из магния и углепластика, углерод-керамические тормоза, гоночный бак на 80 литров, кресла Recaro и шеститочечные ремни безопасности.