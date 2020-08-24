Объявлена дата появления самого дорогого Lada Largus Cross

Пока же актуальный Lada Largus можно купить по цене от 619,9 тысяч рублей, а Largus Cross стоит до 795,9 тысячи рублей (за пятиместную версию). По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2020 года в России было продано 19 245 экземпляров Largus, что на пять тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.