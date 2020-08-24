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Объявлена дата появления самого дорогого Lada Largus Cross

Продажи новинки начнутся в сентябре

© AvtoVAZ News
Лиза Будрина
Lada Largus Cross в исполнении Quest, которая станет самой дорогой в линейке, поступит в продажу 1 сентября 2020 года, сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на дилеров марки. По предварительным данным, универсал будет стоить 876,9 тысячи рублей, что на 58 тысяч дороже семиместной Cross-версии в комплектации Luxe.

О новой Largus Cross Quest известно, что она будет отличаться от стандартного универсала, улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает чёрный лак и алмазную огранку.

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Фото: AvtoVAZ News

Самый дорого «Ларгус» оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор прежний: бензиновый объёмом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, пару которому составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.

Также «АвтоВАЗ» продолжает дорожные испытания обновлённого Largus с оформлением передней части в стиле Vesta и XRay. Серийное производство модели должно начаться в ближайшее время, а в продажу автомобиль поступит осенью.

Пока же актуальный Lada Largus можно купить по цене от 619,9 тысяч рублей, а Largus Cross стоит до 795,9 тысячи рублей (за пятиместную версию). По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2020 года в России было продано 19 245 экземпляров Largus, что на пять тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: AvtoVAZ News