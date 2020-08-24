Объявлена дата появления самого дорогого Lada Largus Cross

О новой Largus Cross Quest известно, что она будет отличаться от стандартного универсала, улучшенной шумоизоляцией, чёрными глянцевыми корпусами наружных зеркал, шильдиками с названием версии и особым колесным дискам, оформление которых сочетает чёрный лак и алмазную огранку.
Фото: AvtoVAZ News
Самый дорого «Ларгус» оснастят эргономичными передними сиденьями с трёхступенчатым подогревом и комбинированной обивкой из ткани и экокожи. Мотор прежний: бензиновый объёмом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, пару которому составляет пятиступенчатая механическая коробка передач.
Также «АвтоВАЗ» продолжает дорожные испытания обновлённого Largus с оформлением передней части в стиле Vesta и XRay. Серийное производство модели должно начаться в ближайшее время, а в продажу автомобиль поступит осенью.
Пока же актуальный Lada Largus можно купить по цене от 619,9 тысяч рублей, а Largus Cross стоит до 795,9 тысячи рублей (за пятиместную версию). По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по июль 2020 года в России было продано 19 245 экземпляров Largus, что на пять тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.