Обновлённый Lada Largus оснастят линзованной оптикой

Инсайдеры утверждают, что первая партия обновлённых «Ларгусов» уже сошла с конвейера и проходит испытания. Помимо новой оптики, двухобъёмники получат оформление передней части кузова в X-стиле и доработанный салон. Ожидается, что спереди Largus FL будут схожи с рестайлинговой «Грантой».
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Обновлённые «Ларгусы» оснастят передней панелью от «Дастера», центральным тоннелем, «приборкой», креслами, рулём и мультимедийной системой от Lada XRay Cross, а также новыми дверными картами с центральным блоком стеклоподъёмников. Список опций пополнится подогревом лобового стекла, датчиками света и дождя.
Затронет ли рестайлинг силовые агрегаты, или семейство «Ларгусов» сохранит двигатели 1.6 мощностью 87 или 106 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой «механикой», не ясно. Возможно, для максимальных комплектаций предложат 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 лошадиные силы.
АвтоВАЗ официально не комментирует информацию о тестах обновлённых «Ларгусов». По слухам, в продажу рестайлинговые двухобъёмники поступят не раньше, чем через полгода.
Спрос на семейство Lada Largus стабильный: в 2019 году покупателей нашли более 52 тысяч «Ларгусов», в том числе 9260 фургонов. Цены на пассажирский универсал стартуют с 615 900 рублей, грузовой цельнометаллический фургон обойдётся минимум в 589 900 рублей.