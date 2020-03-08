Обновлённый Lada Largus оснастят линзованной оптикой

Обновлённые «Ларгусы» оснастят передней панелью от «Дастера», центральным тоннелем, «приборкой», креслами, рулём и мультимедийной системой от Lada XRay Cross, а также новыми дверными картами с центральным блоком стеклоподъёмников. Список опций пополнится подогревом лобового стекла, датчиками света и дождя.

Затронет ли рестайлинг силовые агрегаты, или семейство «Ларгусов» сохранит двигатели 1.6 мощностью 87 или 106 лошадиных сил в сочетании с 5-ступенчатой «механикой», не ясно. Возможно, для максимальных комплектаций предложат 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью 122 лошадиные силы.