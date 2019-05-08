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14:05

Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Семиместный автомобиль приспособят для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и туризма

Группа энтузиастов во главе с путешественником Петром Груздевым решила построить универсальную версии Lada Largus для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и автомобильного туризма. В рамках проекта Lärgus Käreliä автомобиль предложено оснастить пневмоэлементами подвески и блокировкой дифференциала.

Выбор модели авторы объясняют тем, что это единственный отечественный автомобиль с семью посадочными местами. Программой дооснащения предусмотрена установка высокой крыши, работающего на бензине и пропане 1,8-литрового двигателя, блокировки дифференциала и роботизированной трансмиссии.

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Кроме этого, Lärgus Käreliä получит регулируемую подвеску с пневмостойками, позволяющими увеличивать дорожный просвет до 220 миллиметров, задние дисковые тормоза, а также огромный список дополнительного оборудования и снаряжения: грузовой бокс, мини-кухни и кемпинговая мебель. Дополнительно планируется построить специальный многофункциональный прицеп (с независимой подвеской на пневмоэлементах) для всесезонной эксплуатации.

Основой проекта станет Lada Largus универсал с 1,6-литровым мотором и «механикой» в комплектации Luxe или Prestige. Начальная цена такого автомобиля — 726 400 рублей.

Источник: Lärgus Käreliä
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