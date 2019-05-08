Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Выбор модели авторы объясняют тем, что это единственный отечественный автомобиль с семью посадочными местами. Программой дооснащения предусмотрена установка высокой крыши, работающего на бензине и пропане 1,8-литрового двигателя, блокировки дифференциала и роботизированной трансмиссии.
Кроме этого, Lärgus Käreliä получит регулируемую подвеску с пневмостойками, позволяющими увеличивать дорожный просвет до 220 миллиметров, задние дисковые тормоза, а также огромный список дополнительного оборудования и снаряжения: грузовой бокс, мини-кухни и кемпинговая мебель. Дополнительно планируется построить специальный многофункциональный прицеп (с независимой подвеской на пневмоэлементах) для всесезонной эксплуатации.
Основой проекта станет Lada Largus универсал с 1,6-литровым мотором и «механикой» в комплектации Luxe или Prestige. Начальная цена такого автомобиля — 726 400 рублей.