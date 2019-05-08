Фанаты Lada сделают идеальный Largus

Кроме этого, Lärgus Käreliä получит регулируемую подвеску с пневмостойками, позволяющими увеличивать дорожный просвет до 220 миллиметров, задние дисковые тормоза, а также огромный список дополнительного оборудования и снаряжения: грузовой бокс, мини-кухни и кемпинговая мебель. Дополнительно планируется построить специальный многофункциональный прицеп (с независимой подвеской на пневмоэлементах) для всесезонной эксплуатации.