Подсчитано, насколько выросла стоимость Lada Largus за три года

Подсчитано, насколько выросла стоимость Lada Largus за три годаВесной докризисного 2021 года универсал можно было купить чуть более чем за 700 тысяч рублей
Такая стартовая цена, однако, продержалась недолго. Уже в июле 2021 года Largus подорожал до 749 900 рублей, а в сентябре — до 768 900. В декабре модель стоила уже 812 900 рублей минимум.
В 2022 году рост цены по очевидным причинам ускорился. В марте стоимость Largus перевалила за миллион рублей, достигнув 1 076 900 рублей за базовый вариант с мотором на 90 сил. В том же месяце модель подорожала еще раз — до 1 235 900 рублей, а летом за нее просили уже от 1 300 900.
В прошлом году Ларгус убрали из прайс-листов АвтоВАЗа. Небольшая партия собранных в 2023-м универсалов и фургонов была распродана без объявления рекомендованной стоимости — в среднем за 2 300 000 рублей.
Неделю назад в автосалоны Lada начали поступать Largus ижевского производства. Автомобили предлагают в двух версиях: с восьмиклапанным мотором на 1,6 литра и 90 сил и с 16-клапанным на 106 сил. До конца 2024 года АвтоВАЗ планирует собрать 50 тысяч Ларгусов.