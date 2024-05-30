Подсчитано, насколько выросла стоимость Lada Largus за три года

Весной докризисного 2021 года универсал можно было купить чуть более чем за 700 тысяч рублей

Lada Largus подорожал более чем вдвое за три года. Издание Quto, изучив архивные прайс-листы из своего каталога, выяснило, как изменилась за последние годы стоимость вазовского «каблучка». Сейчас Largus уже ижевского производства стоит от 1 660 000 рублей, в то время как в мае 2021 года за такой же универсал с 90-сильным двигателем просили всего 724 900 рублей.