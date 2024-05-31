Раскрыты реальные объемы производства Lada Largus

Изначальный план предусматривает выпуск до 50 тысяч Ларгусов до конца года, но в реальности машин может быть меньше

Реальный объем выпуска Lada Largus может быть меньше, чем ожидалось. В разговоре с «Интерфаксом» президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, что в 2025 году завод в Ижевске может выпустить до 90 тысяч автомобилей Lada Largus. При этом на момент запуска серийной сборки сообщалось, что план на 2025 год — 100 тысяч машин. Что же касается нынешнего года, то компания считает реалистичным сценарием реализацию 40 тысяч Ларгусов. «А там уж как карты сложатся», — добавил Костромин.