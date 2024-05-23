Lada Largus ижевской сборки начали поступать в автосалоны

Пока известно о поступлении машин в ограниченной палитре в точку продаж рядом с заводом

Lada Largus из Ижевска начали развозить по дилерским центрам. АвтоВАЗ наладил серийное производство модели в столице Удмуртии и уже поставляет их автосалонам на продажу, сообщает телеграм-канал RCI News. Первым ижевские универсалы получил местный центр «Иж-Лада», расположенный недалеко от завода российского автогиганта.