Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 15:27
1 мин.

Lada Largus ижевской сборки начали поступать в автосалоны

Пока известно о поступлении машин в ограниченной палитре в точку продаж рядом с заводом
Lada Largus из Ижевска начали развозить по дилерским центрам. АвтоВАЗ наладил серийное производство модели в столице Удмуртии и уже поставляет их автосалонам на продажу, сообщает телеграм-канал RCI News. Первым ижевские универсалы получил местный центр «Иж-Лада», расположенный недалеко от завода российского автогиганта.
Lada Largus ижевской сборки начали поступать в автосалоны
© РИА Новости
Мария Руцкая

Ижевский дилер рассказал о старте поставок на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Первыми прибыли автомобили в комплектации Classic с кондиционером и подушкой безопасности, в пассажирской и грузовой версиях.

Выбор цветов пока невелик: с конвейера Largus сходят в оттенках «Ледниковый» (белый) и «Платина» (серебристый металлик). В скором времени автомобили начнут красить в цвета «Борнео», «Кориандр» и «Черная пантера».

Читайте на тему:
АвтоВАЗ решил главную проблему подвески на «антисанкционном» Largus
В российских автосалонах закончились Lada Largus
Автомобили Lada теперь можно купить на Wildberries

Все «Ларгусы» оснащены 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Версия со 106-сильным «шестнадцатиклапанником» появится позднее.

В шоуруме автомобили уже стоят, но пока автосалон только принимает заявки. Продажи еще не стартовали. При этом цены уже известны: пассажирский Largus можно будет купить за 1 660 000 рублей, фургон — за 1 670 000.

АвтоВАЗ наладил тестовую сборку «Ларгусов» в Ижевске в феврале нынешнего года, а серийное производство началось в середине мая. До этого машины сходили с конвейера головного завода АвтоВАЗа в Тольятти. Перенос обошелся примерно в два миллиарда рублей — вдвое дороже «переезда» Vesta из Ижевска.

Источник:RCI News
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Lada
#Largus
#Россия