Lada Largus ижевской сборки начали поступать в автосалоны

Lada Largus ижевской сборки начали поступать в автосалоныПока известно о поступлении машин в ограниченной палитре в точку продаж рядом с заводом
Ижевский дилер рассказал о старте поставок на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Первыми прибыли автомобили в комплектации Classic с кондиционером и подушкой безопасности, в пассажирской и грузовой версиях.
Выбор цветов пока невелик: с конвейера Largus сходят в оттенках «Ледниковый» (белый) и «Платина» (серебристый металлик). В скором времени автомобили начнут красить в цвета «Борнео», «Кориандр» и «Черная пантера».
Все «Ларгусы» оснащены 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Версия со 106-сильным «шестнадцатиклапанником» появится позднее.
В шоуруме автомобили уже стоят, но пока автосалон только принимает заявки. Продажи еще не стартовали. При этом цены уже известны: пассажирский Largus можно будет купить за 1 660 000 рублей, фургон — за 1 670 000.
АвтоВАЗ наладил тестовую сборку «Ларгусов» в Ижевске в феврале нынешнего года, а серийное производство началось в середине мая. До этого машины сходили с конвейера головного завода АвтоВАЗа в Тольятти. Перенос обошелся примерно в два миллиарда рублей — вдвое дороже «переезда» Vesta из Ижевска.