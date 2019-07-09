Универсал Lada Largus обновился

В перечне оборудования ряда версий Largus также произошли изменения. В комплектации Comfort для пассажирской версии появилось два задних динамика (прежде ими оснащали только вариант Luxe), для грузовой (от 676 900 рублей) предложен пакет Plus, в состав которого включены боковые зеркала с электроприводом и обогревом, датчики парковки и рейлинги.

Версия Luxe теперь предлагается с пакетом Prestige, в который входит глубокая тонировка задней полусферы остекления (722 900 рублей). Он же доступен для Lada Largus Cross (751 900 рублей).