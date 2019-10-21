«АвтоВАЗ» приостановил сборку газовых Lada Largus и Vesta

Largus CNG и Vesta CNG уже с конвейера сходят с баллоном объемом 90 литров, который вмещает 22 кубометра сжатого метана. Преимущество этих версий перед аналогичными от компании АТС заключается в том, что заводское ГБО не нужно дополнительно регистрировать. Кроме того, на автомобили распространяется гарантия «АвтоВАЗа» – три года либо 100000 километров.
Однако сборка таких машин временно не производится, так что покупателям доступны только версии с газобаллоным оборудованием от АТС. В «АвтоВАЗе» не уточнили причину такого решения, однако, по одной из версий, она связана с завершением государственной программы EcoGaz. О том, когда модели вновь станут доступны для покупки, будет объявлено дополнительно.
Обе модели до недавнего времени попадали под программу EcoGaz. Так, Vesta CNG можно было приобрести со скидкой 115 тысяч рублей, а Largus CNG – 90 тысяч рублей. Без учета скидки рекомендованные розничные цены на модели начинаются от 821,9 тысячи и 879,9 тысячи рублей соответственно.