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14:43

«АвтоВАЗ» приостановил сборку газовых Lada Largus и Vesta

Полностью снимать с конвейера метановые версии моделей компания не намерена

«АвтоВАЗ» не выпускает Lada Largus CNG и Vesta CNG с начала октября, уверяют источники Auto.Mail.ru. В самой же компании «Мотору» заявили, что снимать метановые версии с конвейера не планируется и скоро производство будет возобновлено. В настоящее время речь идет лишь о завершении приема заказов на сборку на ноябрь, уточнил представитель Lada.

Largus CNG и Vesta CNG уже с конвейера сходят с баллоном объемом 90 литров, который вмещает 22 кубометра сжатого метана. Преимущество этих версий перед аналогичными от компании АТС заключается в том, что заводское ГБО не нужно дополнительно регистрировать. Кроме того, на автомобили распространяется гарантия «АвтоВАЗа» три года либо 100000 километров.

Однако сборка таких машин временно не производится, так что покупателям доступны только версии с газобаллоным оборудованием от АТС. В «АвтоВАЗе» не уточнили причину такого решения, однако, по одной из версий, она связана с завершением государственной программы EcoGaz. О том, когда модели вновь станут доступны для покупки, будет объявлено дополнительно.

Обе модели до недавнего времени попадали под программу EcoGaz. Так, Vesta CNG можно было приобрести со скидкой 115 тысяч рублей, а Largus CNG – 90 тысяч рублей. Без учета скидки рекомендованные розничные цены на модели начинаются от 821,9 тысячи и 879,9 тысячи рублей соответственно.

Источник: auto.mail.ru