Jeep собрал последний старый Wrangler

Компания Jeep завершила производство внедорожника Wrangler третьего поколения с индексом JK. Последним автомобилем стал белый четырехдверный Rubicon Unlimited, сошедший с конвейера предприятия в Толедо, штат Огайо.

«Джип» представил «Рэнглер» поколения JK в 2006 году. Вместе с традиционным трехдверным вариантом компания тогда выпустила и модификацию с четырьмя дверями, которая сначала была принята публикой негативно. С того момента компания выпустила в общей сложности более 1,2 миллиона внедорожников серии JK, причем количество четырехдверных автомобилей намного превысило число трехдверных.

Внедорожник Wrangler нового поколения – JL – дебютировал в конце прошлого года. Модель сохранила рамную конструкцию, которая стала прочнее и жестче, получила алюминиевые кузовные панели, позволившие снизить массу машины, а также модернизированную систему полного привода и «мягкую» гибридную силовую установку с 272-сильной «четверкой», стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.

Помимо гибридного варианта, внедорожник доступен с 285-сильной бензиновой «шестеркой», работающей в паре с 8-ступенчатым «автоматом», а также с трехлитровым дизелем. Последний из них, правда, станет предлагаться для заказа чуть позднее.

Jeep Wragler JL

В США цены на новый Wrangler начинаются от 27,5 тысячи долларов.

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