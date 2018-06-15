Последний серийный Bugatti Veyron Super Sport пустят с молотка

На Фестивале скорости в британском Гудвуде, который пройдет в середине июля, на торги аукционного дома Bonhams будет выставлен последний серийный Bugatti Veyron Super Sport. За автомобиль планируется выручить около 1,7-1,8 миллиона фунтов стерлингов (142-150 миллионов рублей по текущему курсу).

Суперкар окрашен в черный матовый цвет, а салон отделан красной кожей. Пробег автомобиля составляет 550 миль (885 километров). У автомобиля был один владелец, который ездил на «Вейроне» в Великобритании. Всего было выпущено лишь 30 автомобилей в модификации Super Sport и эта – последняя, сошедшая с конвейера.

Автомобиль оснащен восьмилитровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, развивающим 1200 лошадиных сил. В 2010 году модификация Super Sport установила рекорд скорости – 431 километр в час.

При этом у товарных «Вейронов» максимальная скорость ограничена 415 километрами в час – для того, чтобы защитить шины от разрушения. Из-за этого ограничения Книга рекордов Гиннесса позже лишила модель звания самой быстрой машины – для установления достижения нужно было использовать полностью серийный автомобиль.

Помимо «Вейрона», на торги Bonhams выставят Aston Martin One-77 Q-Series, McLaren P1 с пробегом 128 километров, а также классические Aston Martin DB4GT Zagato образца 1961 года и Alfa Romeo Tipo B Grand Prix Monoposto 1932 года.