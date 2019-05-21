Умер Ники Лауда

Андреас Николаус Лауда становился чемпионом Формулы 1 в 1975, 1977 (Ferrari) и 1984 годах (McLaren). Он участвовал в 171 гонке и выиграл 25 из них. В 1976 году Лауда попал в аварию, в результате которой болид загорелся. Автогонщик получил тяжелые ожоги и травму головы, но смог восстановиться и вернуться в Формулу.

После завершения карьеры Ники Лауда занялся управлением собственной авиакомпанией — Lauda Air, контрольный пакет акций которой в 1999 году продал Austrian Airlines. В 2003 он основал новую компанию — Niki. С 2012 года Лауда также занимал пост неисполнительного председателя совета директоров Mercedes AMG Petronas.

Летом прошлого года Лауду госпитализировали в одну из клиник Вены с подозрением на грипп. Позднее выяснилось, что из-за инфекции у автогонщика перестали нормально функционировать легкие и потребовалась их трансплантация.