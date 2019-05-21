Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
10:45

Умер Ники Лауда

Трехкратный чемпион Формулы 1 скончался в возрасте 70 лет

В Вене на 71 году жизни скончался трехкратный чемпион Формулы 1 Ники Лауда. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальное заявление семьи известного гонщика, распространенное австрийским новостным агентством.
Загрузка...

Андреас Николаус Лауда становился чемпионом Формулы 1 в 1975, 1977 (Ferrari) и 1984 годах (McLaren). Он участвовал в 171 гонке и выиграл 25 из них. В 1976 году Лауда попал в аварию, в результате которой болид загорелся. Автогонщик получил тяжелые ожоги и травму головы, но смог восстановиться и вернуться в Формулу.

После завершения карьеры Ники Лауда занялся управлением собственной авиакомпанией — Lauda Air, контрольный пакет акций которой в 1999 году продал Austrian Airlines. В 2003 он основал новую компанию — Niki. С 2012 года Лауда также занимал пост неисполнительного председателя совета директоров Mercedes AMG Petronas.

Летом прошлого года Лауду госпитализировали в одну из клиник Вены с подозрением на грипп. Позднее выяснилось, что из-за инфекции у автогонщика перестали нормально функционировать легкие и потребовалась их трансплантация.

Источник: The Guardian
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...