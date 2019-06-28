В России выставили на продажу 350-сильный самодельный спорткар

«Лаура» была спроектирована и построена в ателье Дмитрия Парфенова — именно с него в 1981 году началась история этой модели. Вместе с другом они разработали чертежи для первой самодельной машины и к весне 1985 года вручную собрали два почти одинаковых экземпляра. Автомобили оснастили двигателями от советских «пятерок», которые работали в паре с коробкой передач от «Запорожца».
В начале 90-х годов Парфенов решил полностью обновить дизайн «Лауры». Именно в это время он покупает побывавшую в аварии Audi, и тогда к нему приходит мысль сделать из своего детища среднемоторный спорткар на немецких агрегатах. Через два года автомобиль, получивший имя Laura Xc-20 был представлен на международном автосалоне в Москве.
Парфенов планировал запустить вторую «Лауру» в серийное производство, но в конце 90-х не нашлось покупателей на машину с подержанными силовыми агрегатами по цене нового автомобиля. На единственный экземпляр спорткара нашелся покупатель из Смоленска, который доработал автомобиль. Судя по всему, именно его сейчас продают на «Авито».