Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:01

В России выставили на продажу 350-сильный самодельный спорткар

Эксклюзивный автомобиль обойдется новому владельцу в 5 000 000 рублей

Житель Смоленска выставил на продажу спорткар «Лаура», созданный по эксклюзивному проекту в единственном экземпляре на агрегатах Audi A8. Владелец оценил автомобиль в 5 000 000 рублей.
Загрузка...

«Лаура» была спроектирована и построена в ателье Дмитрия Парфенова — именно с него в 1981 году началась история этой модели. Вместе с другом они разработали чертежи для первой самодельной машины и к весне 1985 года вручную собрали два почти одинаковых экземпляра. Автомобили оснастили двигателями от советских «пятерок», которые работали в паре с коробкой передач от «Запорожца».

>
Reload
1 / 4

В начале 90-х годов Парфенов решил полностью обновить дизайн «Лауры». Именно в это время он покупает побывавшую в аварии Audi, и тогда к нему приходит мысль сделать из своего детища среднемоторный спорткар на немецких агрегатах. Через два года автомобиль, получивший имя Laura Xc-20 был представлен на международном автосалоне в Москве.

Парфенов планировал запустить вторую «Лауру» в серийное производство, но в конце 90-х не нашлось покупателей на машину с подержанными силовыми агрегатами по цене нового автомобиля. На единственный экземпляр спорткара нашелся покупатель из Смоленска, который доработал автомобиль. Судя по всему, именно его сейчас продают на «Авито».

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...