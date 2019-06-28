В России выставили на продажу 350-сильный самодельный спорткар

«Лаура» была спроектирована и построена в ателье Дмитрия Парфенова — именно с него в 1981 году началась история этой модели. Вместе с другом они разработали чертежи для первой самодельной машины и к весне 1985 года вручную собрали два почти одинаковых экземпляра. Автомобили оснастили двигателями от советских «пятерок», которые работали в паре с коробкой передач от «Запорожца».