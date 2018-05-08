На Гавайях лава из извергающегося вулкана уничтожила почти 30 домов

Пульс

Посмотрите, как лава за минуту полностью съедает Ford Mustang

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8 мая 2018

Телесеть Global News опубликовала сюжет о том, как на Гавайях лава из извергающегося вулкана Килауэа уничтожает дороги, постройки и автомобили. На видео, размещенном на официальном YouTube-канале Global News, показано, как лава всего за минуту полностью уничтожает Ford Mustang.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Извержение началось в конце прошлой недели на фоне нескольких землетрясений в регионе. Очень быстро лава добралась до поселения поселения Леилани-Эстейтс, где проживают около полутора тысяч человек. При извержении фонтаны лавы поднимались почти на 70 метров.

Уничтожены как минимум 26 домов и множество автомобилей. С острова эвакуировано более 1700 человек.

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