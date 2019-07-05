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16:55

Lexus показал прототип серийного кабриолета LC

Новинка дебютировала на Фестивале скорости в Гудвуде

В Великобритании показали Lexus LC Convertible со складной крышей. Этот экземпляр представители компании назвали предсерийной версией, дизайн которой максимально приближен к товарному варианту.
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О появлении открытой версии флагманского купе заговорили еще в январе этого года, когда Lexus привез на автосалон в Детройте шоукар LC Convertible. По предварительным данным, кабриолет получит те же моторы, что и купе: либо восьмицилиндровый атмосферный двигатель объемом пять литров с отдачей 477 лошадиных сил (540 Нм момента), либо гибридную установку мощностью 300 сил (348 Нм момента).

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В Гудвуде предсерийный прототип показали в динамике: автомобиль совершил традиционный для Фестиваля скорости подъем на холм, а за рулем сидел профессиональный пилот Ник Кэссиди.

В компании пояснили, что участие в подобных мероприятиях поможет инженерам Lexus доработать кабриолет до появления модели на рынке.

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