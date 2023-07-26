Toyota частично раскрыла дизайн нового Land Cruiser Prado

На опубликованной фотографии будущий «Прадо» изобразили на фоне Toyota Land Cruiser FJ62, который японская компания выпускала до 1990 года. Подобный прием позволяет провести параллели с классическим внедорожником. Судя по снимку, новое поколение модели оснастили прямоугольной головной оптикой, а также массивной радиаторной решеткой с крупной надписью Toyota. Аналогичный дизайн использовали для внедорожников прошлых лет.