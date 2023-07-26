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20:35, 26 июля 2023
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Toyota частично раскрыла дизайн нового Land Cruiser Prado

Кроме того, японская марка анонсировала дату премьеры модели

Компания Toyota показала, как будет выглядеть передняя часть кузова нового Land Cruiser Prado. Как и ожидалось, новое поколение легендарного внедорожника выполнили в стиле классических моделей. Чтобы провести параллели с культовыми машинами, фотограф японского бренда разместил на снимке Land Cruiser производства 80-х годов прошлого века. Официальная премьера автомобиля состоится второго августа 2023 года.

Тизер Toyota Land Cruiser Prado
Тизер Toyota Land Cruiser Prado
© Toyota
Анастасия Мельник

На опубликованной фотографии будущий «Прадо» изобразили на фоне Toyota Land Cruiser FJ62, который японская компания выпускала до 1990 года. Подобный прием позволяет провести параллели с классическим внедорожником. Судя по снимку, новое поколение модели оснастили прямоугольной головной оптикой, а также массивной радиаторной решеткой с крупной надписью Toyota. Аналогичный дизайн использовали для внедорожников прошлых лет.

Кроме того, на фотографии можно рассмотреть боковую часть переднего бампера и рельефный капот. Новое поколение Land Cruiser Prado построили на одной платформе с новым Lexus GX. При этом в моторную гамму внедорожника войдут исключительно четырехцилиндровые моторы.

В середине июля стало известно, что новый Land Cruiser Prado встанет на конвейер в Китае. Сборку легендарного внедорожника локализуют на совместном предприятии FAW-Toyota.

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