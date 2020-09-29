Видео: Toyota Supra сражается в дрэге с Lexus LC500

Изначально сама идея сравнивать на прямой эти два автомобиля была лишена какой-либо интриги. Шансов, что «Лексус» с безнаддувным V8 опередит новую «Супру» с трехлитровой «битурбошестеркой», практически не было.

Блогеры заезжали два раза — в первый раз водитель «Супры» использовал лонч-контроль и опередил соперника на несколько корпусов. Впрочем, во время второго заезда он стартовал без этой системы и результат был точно такой же.