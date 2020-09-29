Видео: Toyota Supra сражается в дрэге с Lexus LC500

11:34
Роскошное купе Lexus LC500 решили выставить соперником новой Toyota Supra в заезде на четверть мили. Видеозапись этого дрэг-заезда опубликовали на канале Throttle House.
Изначально сама идея сравнивать на прямой эти два автомобиля была лишена какой-либо интриги. Шансов, что «Лексус» с безнаддувным V8 опередит новую «Супру» с трехлитровой «битурбошестеркой», практически не было.
Блогеры заезжали два раза — в первый раз водитель «Супры» использовал лонч-контроль и опередил соперника на несколько корпусов. Впрочем, во время второго заезда он стартовал без этой системы и результат был точно такой же.
Toyota Supra последнего поколения дебютировала в 2019 году на автосалоне в Детройте. Стоимость новинки на российском рынке начинается от 5,5 миллионов рублей. Стоимость роскошного купе Lexus LC500 начинается от 8,2 миллионов рублей.