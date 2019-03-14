В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500

Белая кожа с контрастной прострочкой применяется для отделки сидений, приборной панели, руля и центрального подлокотника. Желтые вставки в дверях и темный потолок выполнены из алькантары. В оснащение LC 500 Yellow Edition входят сиденья с обивкой из полуанилиновой кожи, регулировками в десяти направлениях и подголовниками с электроприводом, а также проекционный дисплей.