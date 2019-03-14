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16:18

В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500

Цена модели в исполнении Yellow Edition составляет 8 285 000 рублей

Компания Lexus вывела на российский рынок купе LC 500 в эксклюзивной версии Yellow Edition. Двухдверка отличается ярко-желтым окрасом кузова Flare Yellow и салоном с отделкой полуанилиновой кожей и алькантарой. Цена — 8 285 000 рублей, что на 45 тысяч дороже базовой машины.
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Белая кожа с контрастной прострочкой применяется для отделки сидений, приборной панели, руля и центрального подлокотника. Желтые вставки в дверях и темный потолок выполнены из алькантары. В оснащение LC 500 Yellow Edition входят сиденья с обивкой из полуанилиновой кожи, регулировками в десяти направлениях и подголовниками с электроприводом, а также проекционный дисплей.

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Под капотом флагманского купе по-прежнему установленный пятилитровый атмосферный V8, выдающий 477 лошадиных сил и и 540 Нм крутящего момента. Коробка — 10-диапазонный «автомат». С места до «сотни» LC 500 разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость — 270 километров в час. В списке базового оборудования — рулевое управления с переменным передаточным отношением и дифференциал Torsen в задней оси.

В 2017 году Lexus добавил в перечень цветов кузова LC новый оттенок под названием Structural Blue. На его разработку компания потратила 15 лет. Вдохновением для синего колера послужила бабочка Морфо: он изготавливается на основе пигмента с 40 отдельными слоями и способен менять оттенок зависимости от освещения.

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