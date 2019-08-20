Проект дороги на солнечных батареях с треском провалился

Компания Colas, которая отвечала за разработку дороги из солнечных панелей, признала свой промах и заявила, что Wattway будет разобрана. По словам представителей фирмы, им изначально не следовало укладывать полотно из фотоэлементов на столь длинном участке. Лучше было бы сконцентрировать усилия на небольших зонах площадью три, шесть или девять квадратных метров — такие площадки позволили бы обеспечить энергией дорожные камеры и освещение остановок общественного транспорта. В своих дальнейших проектах Colas намерена придерживаться именно такого подхода.