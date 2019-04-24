Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП

Как говорится в новом законе, водителю, который оставил место ДТП без жертв, но с пострадавшими, грозит тюремное заключение сроком до четырех лет. Если в аварии погиб один человек, то срок составит от двух до семи лет.
Таким образом, сбежавших водителей практически приравняли к виновникам ДТП, находившимся в нетрезвом состоянии. Ранее за оставление места аварии назначалось гораздо менее строгое наказание, поэтому, как считали в судах, спровоцировавшие аварию пьяные водители могли скрываться, чтобы скрыть сам факт опьянения. В связи с этим и было предложено усилить ответственность за побег с места ДТП.
До этого за оставление места аварии предусматривалось лишение прав сроком на год-полтора или административный арест на срок до 15 суток.
За прошлый год в России произошло 168 тысяч аварий с пострадавшими. При этом число пьяных ДТП достигло 16,5 тысячи случаев.