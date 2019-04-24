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12:52

Путин ужесточил наказание за побег с места ДТП

Теперь водителям грозит до семи лет лишения свободы

© jacobsandfishman.com
Водителям, скрывшимся с места тяжких ДТП, грозит тюремное заключение сроком от четырех до девяти лет. Соответствующий закон, ужесточающий наказания для виновников аварии, подписал президент России Владимир Путин. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.
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Как говорится в новом законе, водителю, который оставил место ДТП без жертв, но с пострадавшими, грозит тюремное заключение сроком до четырех лет. Если в аварии погиб один человек, то срок составит от двух до семи лет.

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Таким образом, сбежавших водителей практически приравняли к виновникам ДТП, находившимся в нетрезвом состоянии. Ранее за оставление места аварии назначалось гораздо менее строгое наказание, поэтому, как считали в судах, спровоцировавшие аварию пьяные водители могли скрываться, чтобы скрыть сам факт опьянения. В связи с этим и было предложено усилить ответственность за побег с места ДТП.

До этого за оставление места аварии предусматривалось лишение прав сроком на год-полтора или административный арест на срок до 15 суток.

Самые смертоносные машины: аварии с ними могут закончиться очень плохо

За прошлый год в России произошло 168 тысяч аварий с пострадавшими. При этом число пьяных ДТП достигло 16,5 тысячи случаев.

Источник: Портал правовой информации
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