Из Lego собрали работающую «турбошестерку» от Ford Falcon

Собранный Leo двигатель — это 4,0-литровая рядная «шестерка» семейства Ford Barra. Такие моторы ставились на модель Falcon с 2002 по 2016 год. В своей последней версии — Barra 325T — агрегат стал самым мощным шестицилиндровым двигателем, выпускаемым в Австралии. Его отдача составляла 442 лошадиные силы и 576 Нм крутящего момента.