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13:07

Honda Civic Type R превратили в полноразмерную модель Lego

На постройку хэтчбека ушло 320 000 кубиков

Австралийский офис Honda отпраздновал начало трансляции шоу LEGO Masters премьерой полноразмерной Lego-модели «горячего» хэтчбека Civic Type R. Макет собран из 320 тысяч кубиков: у него детально проработаны тормозные механизмы и дворники, а также работает внешнее освещение.
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Постройкой модели Honda Civic Type R занималась команда из девяти специалистов по главе с сертифицированным моделистом Lego Райаном Макнотом. Сборка заняла 1300 часов, а на всю машину ушло 320 тысяч кубиков. Они установлены на стальном каркасе и скреплены между собой клеем. Через специальное приложение для iPad у Lego-хэтчбека можно включать все внешнее освещение.

Для создания предварительного эскиза макета моделисты использовали настоящий автомобиль и заводские чертежи. Lego-модель собирали слой за слоем, а наиболее трудными элементами стали дворники и задний спойлер.

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Настоящий Civic Type R оснащается турбомотором 2.0 VTEC Turbo мощностью 320 сил и 400 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «механика». С нуля до «сотни» хэтчбек разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 километра в час. Civic Type R носит звание самой быстрой переднеприводной машины Нюрбургринга: чтобы проехать трассу ему понадобилось 7 минут 43,8 секунды.

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