Honda Civic Type R превратили в полноразмерную модель Lego

Постройкой модели Honda Civic Type R занималась команда из девяти специалистов по главе с сертифицированным моделистом Lego Райаном Макнотом. Сборка заняла 1300 часов, а на всю машину ушло 320 тысяч кубиков. Они установлены на стальном каркасе и скреплены между собой клеем. Через специальное приложение для iPad у Lego-хэтчбека можно включать все внешнее освещение.