Honda Civic Type R превратили в полноразмерную модель Lego

Постройкой модели Honda Civic Type R занималась команда из девяти специалистов по главе с сертифицированным моделистом Lego Райаном Макнотом. Сборка заняла 1300 часов, а на всю машину ушло 320 тысяч кубиков. Они установлены на стальном каркасе и скреплены между собой клеем. Через специальное приложение для iPad у Lego-хэтчбека можно включать все внешнее освещение.
Для создания предварительного эскиза макета моделисты использовали настоящий автомобиль и заводские чертежи. Lego-модель собирали слой за слоем, а наиболее трудными элементами стали дворники и задний спойлер.
Настоящий Civic Type R оснащается турбомотором 2.0 VTEC Turbo мощностью 320 сил и 400 Нм момента. Коробка — шестиступенчатая «механика». С нуля до «сотни» хэтчбек разгоняется за 5,7 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 километра в час. Civic Type R носит звание самой быстрой переднеприводной машины Нюрбургринга: чтобы проехать трассу ему понадобилось 7 минут 43,8 секунды.