Характеристики Nissan GT-R сравнили с машинкой из кубиков Lego

Например, оригинальный Nissan GT-R Nismo разрабатывался на протяжении 10 с лишним лет, в то время как на создание конструктора с маленькой копией GT-R ушло всего 12 месяцев. В обычном автомобиле более 90 тысяч деталей и весит он 1,7 тонны, а в конструкторе – всего 298 общим весом 193 грамма.
Фото: Lego
Производство полноценной машины требует восьми часов без учета двигателя, а GT-R Nismo от Lego можно собрать за час (у эксперта Lego на это уходит и вовсе 20 минут). Ну и наконец, к спорткару, сертифицированному для дорог общего пользования, не прилагается инструкция для сборки, в отличие от конструктора.
Набор Lego Speed Champions Nissan GT-R Nismo появится в продаже в январе 2020 года.
Несколько лет назад фанаты Lego создали собственную версию GT-R NISMO из кубиков. Это не был полноценный набор, так что автомобиль собирали без инструкции.