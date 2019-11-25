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14:28

Характеристики Nissan GT-R сравнили с машинкой из кубиков Lego

Всего 193 грамма против 1,7 тонны и 298 деталей против 90 тысяч

© Lego
Датская компания Lego объявила о первом в истории совместном проекте с Nissan, результатом которого стал конструктор Speed Champions 2020 с культовым GT-R Nismo из 298 деталей. В Nissan сравнили характеристики полноразмерного спорткара и его мини-версии от Lego.

Например, оригинальный Nissan GT-R Nismo разрабатывался на протяжении 10 с лишним лет, в то время как на создание конструктора с маленькой копией GT-R ушло всего 12 месяцев. В обычном автомобиле более 90 тысяч деталей и весит он 1,7 тонны, а в конструкторе – всего 298 общим весом 193 грамма.

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Фото: Lego

Производство полноценной машины требует восьми часов без учета двигателя, а GT-R Nismo от Lego можно собрать за час (у эксперта Lego на это уходит и вовсе 20 минут). Ну и наконец, к спорткару, сертифицированному для дорог общего пользования, не прилагается инструкция для сборки, в отличие от конструктора.

Набор Lego Speed Champions Nissan GT-R Nismo появится в продаже в январе 2020 года.

Несколько лет назад фанаты Lego создали собственную версию GT-R NISMO из кубиков. Это не был полноценный набор, так что автомобиль собирали без инструкции.