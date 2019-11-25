Характеристики Nissan GT-R сравнили с машинкой из кубиков Lego

Производство полноценной машины требует восьми часов без учета двигателя, а GT-R Nismo от Lego можно собрать за час (у эксперта Lego на это уходит и вовсе 20 минут). Ну и наконец, к спорткару, сертифицированному для дорог общего пользования, не прилагается инструкция для сборки, в отличие от конструктора.

Набор Lego Speed Champions Nissan GT-R Nismo появится в продаже в январе 2020 года.